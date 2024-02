La giornalista Daniela Simonetti presidente della giuria del Premio internazionale Semplicemente donna

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 15 febbraio 2024 – Un prestigioso passaggio di testimone è quello che vede protagonista ladelche, da oltre dieci anni, si impegna a sensibilizzare la società civile sui fenomeniviolenza edisparità di genere, con un capillare lavoro rivolto anche al mondo dei giovani e delle scuole. Dopo il successo dell’XI edizione, e in vista del prossimo Concorso di borse di studio “Giù le mani, il diritto di contare”, l’Associazionesaluta la Dottoressa Patrizia Macchione, a capodal 2018, ringraziandola per l’importante lavoro svolto in questi anni e che diventerà ...

