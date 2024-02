Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della

La frenata dei prezzi energetici riduce i profitti di Eni: utile in calo del 66% nel 2023. Salita del 3% la produzione di idrocarburi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il calo dei prezzi energetici dopo la fiammata seguita all'invasione russa dell'Ucraina si fa sentire sui conti dell'Eni. Il gruppo dell'oil&gas partecipato da Cassa depositi e prestiti ha registrato nel 2023 un utile netto di 4,7 miliardi, in calo del 66%, mentre l'utile netto adjusted è sceso del 38% a 8,2 miliardi. Nel 2023 il Cane a sei zampe ha aumentato del 3% la produzione di idrocarburi a 1,65 milioni di barili di olio equivalenti al giorno. Nel solo quarto trimestre dell'anno scorso la crescita è stata del 6% a 1,70 milioni di barili rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel quarto trimestre l'utile operativo adjusted del settore E&P (esplorazione e produzione) è ...

