La Francia rivoluziona la ristorazione olimpica | più proteine vegetali e menù sostenibili

Symone è una start - up nata nel 2020 a Digione, in Francia, che Il nuovo autobus che rivoluziona i viaggi è un grande strumento Sono disponibili anche servizi di ristorazione a bordo. Un viaggio

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Con i Giochi Olimpici estivi del 2024 alle porte (26 luglio-11 agosto 2024), lasi prepara a fare un passo audace nella sfera dellasportiva. Chef stellati, piatti vegani, prodotti a filiera corta e stop alla plastica sono le proposte per l’esperienza culinaria che verrà offerta ai 15.000 atleti partecipanti ai Giochi e agli spettatori che seguiranno dal vivo le gare. Chiamato a svolgere l’arduo compito è Sodexo Live!, gruppo vincitore dell’appalto per ladel Villaggio Olimpico di Parigi e degli spettatori in 14 sedi olimpiche e 8 sedi paralimpiche. Il gruppo ha annunciato un’offerta gastronomicaria basata principalmente sulle. L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di carbonio utilizzando più prodotti locali e meno ...