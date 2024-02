La Fondazione tra gli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Una novità assoluta nel panorama onorifico del nostro Paese

Gaetano Quagliarello, Presidente della Fondazione Magna Carta e un premio istituito dalla città che gli ha dato i natali, è anche Tra i membri della giuria anche l'editorialista del Corriere

(Di venerdì 16 febbraio 2024) C’è molta attesa per la prossima presentazione di un nuovo soggetto giuridico per la promozione dei valori costituzionali, in grado di esercitare un ruolo da protagonista nell’azione di salvaguardia dei principi che hanno costruito l’Italia. Si trattatra glial, costituita grazie al contributo di 170 decorati del massimo istituto cavalleresco nazionale e pronto ad accogliere quanti, fra i decorati, vogliano continuare ad operare al servizio dele per il benessere delle future generazioni. Fra i fondatori si annoverano oltre ottanta prefetti e questori in servizio e a riposo, magistrati, rettori e docenti ...