La fine di Navalny | un classico per tutti i nemici di Putin

Un testo illuminante, perch anticipatore sia della guerra che Putin scatenerà in Ucraina sia della fine stessa di Navalny, messo nel mirino dal Cremlino e divenuto un dead man walking proprio a

(Di venerdì 16 febbraio 2024) «L’ora X della Russia contemporanea scatta all’alba del 20 agosto 2020, quando Alexeiperde conoscenza e cade sulla moquette del corridoio di un aereo low-cost nel cielo della Siberia. La notizia si diffonde subito in tutto il mondo, insieme a un video girato da un passeggero, dove si sentono urla strazianti». Inizia così il coraggioso saggio dedicato al principale oppositore del regime russoContro(Paesi Edizioni, 2021), opera della giornalista e massima esperta di Russia, Anna Zafesova, scritto in seguito all’incredibile tentativo di avvelenamento del principale oppositore di Vladimirad opera dei servizi segreti russi. Un testo illuminante, perché anticipatore sia della guerra chescatenerà in Ucraina sia dellastessa di ...