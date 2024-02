Sbaglia: al momento di rientrare in Italia si ritrova chiusa in la formula perfetta dell'abito vincente di Aurora Mandelli Ferrari, ma l'ambasciatore le trova un posto sul primo volo per Linate e

La Ferrari sbaglia il primo pit-stop del Mondiale 2024: “Nella fretta abbiamo scelto male” (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Ferrari pubblica il video del primo pit-stop sulla nuova SF-24 per il Mondiale di Formula 1 ma è un disastro ed è costretto a cancellarlo quando ormai è troppo tardi: "abbiamo scelto quello sbagliato" Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 16 febbraio 2024) Lapubblica il video delpit-sulla nuova SF-24 per ildi Formula 1 ma è un disastro ed è costretto a cancellarlo quando ormai è troppo tardi: "quelloto"

Advertising

Notizie Correlate

Il video di un pit-stop della nuova Ferrari diventa virale per il motivo sbagliato : c’è un errore Sui propri canali social la Ferrari ha pubblicato un video in cui mostra la bellezza e la poesia del pit stop, ma nel video c'è un errore, anzi un ... (fanpage)

Altre Notizie

Ferrari e Bang: La precisione del design danese si fonde con la grinta della passione italiana nella nuova collezione Ferrari di Bang & Olufsen (B&O). Questa serie di prodotti audio, appositamente riprogettati, richi ... Il video di un pit-stop della nuova Ferrari diventa virale per il motivo sbagliato: c'è un errore: A cura di Alessio Morra Nei giorni scorsi è stata presentata la nuova Ferrari. Sono stati tolti i veli alla SF-24, che ha una maggiore presenza del giallo e del bianco, che sono praticamente sempre ab ... Svelata la W15, l’ultima Mercedes di Hamilton: «Vogliamo tornare al nostro livello». Wolff: «Inverno molto impegnativo»: Oggi è toccato alla Mercedes svelare la sua W15, ultima monoposto dell’era Lewis Hamilton prima del suo passaggio in Ferrari, dal 2025. Il marchio anglo-tedesco vuole ...

Video di Tendenza