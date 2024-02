La droga è una m** Salvini sbotta in tv | lezione a Geolier

L'ordinanza venne firmata dalla gip M aria Francesca Mariano , su ha trovato una testa di capretto mozzata davanti la sua l'uomo nasconde l'arma nel retto e inizia a raccontare storie di droga,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sanremo è finito, ma le sue polemiche fanno ancora discutere. Accade anche a Dritto e Rovescio, dove Matteotorna sul caso. Il cantante arrivato secondo alla kermesse musicale è stato parecchio fischiato per aver cantato in napoletano. Critiche dalle quali il ministro delle Infrastrutture, ospite della puntata di giovedì 15 febbraio su Rete 4, si dissocia: "Adoro la musica, Sanremo lo ho intravisto, ho letto critiche perché cantava in napoletano ma io adoro il paese perché l'Italia è bella ed ha identità". Non manca però una frecciata: "Altro paio di maniche, al di la del giudizio musicale, mettere nella canzone cocaina e alcool. Non è bene perché laè me**a. Mi piacerebbe incontrarlo perché è chiaro che l'arte è arte, ma magari potrebbe vendere dischi senza parlare di cocaina. Io penso che si possa anche essere ...

Reggio Emilia, 12 febbraio 2024 – Lavorava come educatore in una cooperativa impiegata in diversi settori del sociale, tra cui anche il recupero ... (ilrestodelcarlino)

Il calciatore 32enne olandese Quincy Promes è stato condanna to a sei anni di carcere per traffico di droga . Promes ha trasportato, con un complice, ... (ilnapolista)

“Vi abbiamo fatto entrare tutte cose tramite pacchi, dice.. qua vi faccio stare bene, e mi fate un mancato rientro?… Dice, che so che in questo ... (ilfattoquotidiano)

Una guida spericolata e folle in pieno centro a Sondrio non si è conclusa, solo per caso, senza danni a persone e cose. Responsabile è un uomo ... (ilgiorno)

Arrestato a Matera un 22enne con oltre un chilo di hashish e cocaina: Dopo un breve inseguimento, che ha visto il veicolo dirigersi prima verso Altamura e poi fare ritorno a Matera, la polizia ha fermato l'auto per un controllo.

5 film da vedere stasera in tv venerdì 16 febbraio: Scopriamo cosa prevede la programmazione di venerdì 16 febbraio. Ecco i 5 film da vedere stasera in tv che abbiamo selezionato per voi, sempre in prima o seconda serata, divisi tra tv in chiaro e a ...

Bari, arresto per spaccio in Piazza Moro: Un cittadino gambiano 32enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui la droga sintetica ...