La diocesi in festa per la Madonna del Conforto

Festa di carnevale dedicata a bambini e famiglie con spettacolo Per i Martedì letterari, incontro con il prof. Stefano Zecchi raccontate dai documenti dell'Archivio storico della Diocesi di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – Grandead Arezzo per la solennità delladel, caratterizzata da una processione ininterrotta di migliaia di fedeli che sin dalle prime ore del mattino e alla tarda notte hanno affollato la Cattedrale di Arezzo. La Messa pontificale delle 10.30 è stata presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano, ed è stata concelebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze e presidente della Conferenza episcopale toscana, oltre che al vescovo diocesano mons. Andrea Migliavacca, da mons. Franco Agostinelli, emerito di Prato, Rodolfo Cetoloni, emerito di Grosseto, Roberto Filippini, emerito di Pescia, arcivescovo Riccardo Fontana, emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ...

