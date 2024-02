La crescita ferma al palo Frena l’economia europea | dimezzate le stime italiane Rischio manovra correttiva

è ancora al palo. Nel 2025 le spese per investimenti, nell' ha rallentato gli investimenti e dunque la crescita reale, ferma a +0,

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024)di almeno tre dei Paesi del G7 è inta rapida. Recessione tecnica, la formula usata, ma è solo un eufemismo per dissimulare un drastico calo del Pil in Giappone, Gran Bretagna e Germania, che nella corsa all’indietro finisce per superare il Paese del Sol Levante, collocandosi al terzo posto tra le maggiori economie mondiali. Uno scenario che incrocia, nelle stesse ore, le previsioni al ribasso della Commissioneper gli Stati dell’Unione e dell’Eurozona. Con riflessi che riguardano direttamente l’Italia in termini di minoreipotizzata e, dunque, di piùsa tenuta dei conti pubblici: tanto che fin da ora c’è chi mette in conto unaprima della legge di Bilancio del prossimo autunno. Il tutto mentre la numero ...