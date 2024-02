La commissione sul Covid non sia un tribunale

La Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata ... (ilgiornaleditalia)

La Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata ... (ilgiornaleditalia)

Finale nel caos per l'Aula della Camera, che dà il via libera definitivo alla istituzione di una Commissione di inchiesta sul Covid , fortemente ... (iltempo)

Caos alla Camera sull’ok alla commissione Covid - furia di Conte e Speranza. L’insulto a Bignami (FdI) : «Meglio che ti vesti da nazista….» – Il video

È Caos alla Camera sul via libera alla commissione d’inchiesta per il Covid, con lo scontro tra maggioranza e opposizione degenerato in più ... (open.online)