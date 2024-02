Sacai collabora con Carhartt WIP per costruire camicie e giacche, Sacai SS24 Il trench - coat extra lungo Alleato per i giorni di Si indossa lunghissimo, come quello della nuova collezione di

La collezione Sacai x Carhartt WIP Primavera/Estate 2024 si è già presa la scena (Di venerdì 16 febbraio 2024) Quando la scorsa Estate Chitose Abe ha sfilato sulla passerella della Fashion Week di Parigi per presentare la collaborazione Sacai x Carhartt WIP, sono successe tre cose. Uno: i discorsi sul menswear in tutto il mondo si sono accesi senza sosta. Due: i moodboard di Insta non riuscivano e non volevano smettere di postarlo. Tre: gli uomini che indossavano abiti da lavoro (che a questo punto sono praticamente tutti) si sono gasati a morte. Ora, sei mesi dopo, il marchio giapponese ha presentato la sua prossima collezione e siamo di nuovo al punto di partenza. Sacai x Carhartt WIP Primavera/Estate 2024 SacaiLa collezione, composta da 18 pezzi, è il risultato dell'incontro tra la sartorialità di ... Leggi tutta la notizia su gqitalia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Quando la scorsaChitose Abe ha sfilato sulla passerella della Fashion Week di Parigi per presentare la collaborazioneWIP, sono successe tre cose. Uno: i discorsi sul menswear in tutto il mondo si sono accesi senza sosta. Due: i moodboard di Insta non riuscivano e non volevano smettere di postarlo. Tre: gli uomini che indossavano abiti da lavoro (che a questo punto sono praticamente tutti) si sono gasati a morte. Ora, sei mesi dopo, il marchio giapponese ha presentato la sua prossimae siamo di nuovo al punto di partenza.WIPLa, composta da 18 pezzi, è il risultato dell'incontro tra la sartorialità di ...

Advertising

Notizie Correlate

Moncler x Sacai - ecco la nuova collezione per l'inverno Come potrebbero essere i prossimi 70 anni di Moncler? È la domanda che si è posta Chitose Abe, designer di Sacai nella sua nuova collaborazione con ... (gqitalia)

Altre Notizie

Dieci sneaker per dieci All-Star Game: Abbiamo selezionato dieci delle sneaker più belle presentate durante la notte degli All-Star Game dal 1985 a oggi. La collaborazione di Moose Knuckles e LUAR: Eccellenza tecnica e audace sensibilità estetica sono il motore della nuova collaborazione fra i brand lifestyle Moose Knuckles e LUAR.

Video di Tendenza