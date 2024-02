La classifica stravolta | non vincono Sanremo ma sono primi nello streaming | ecco chi sono

La nuova classifica stravolta da pubblico e giuria radio Un verdetto che ha in parte stravolto i risultati della prima classifica Al termine dell'esibizione, sui social, non sono mancate critiche

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da domenica, ore 2:45 del mattino, momento in cui è stata incoronata Angelina Mango vincitrice della della 74ª edizione del Festival di, il re dellosembra essere invece Mahmood che è arrivato sesto, addirittura fuori dalla cinquina. Parliamo dellaTop 50 Italia di Spotify. Il cantante è al primo posto con il brano Tuta Gold. E' riuscito a superare anche Geolier, che adesso occupa la seconda posizione con la canzone I p’ te, tu p’ me. Annalisa, al terzo posto con Sinceramente, sia al Festival che. Angelina Mango con La noia scivola al quarto. Tuta Gold supera i confini nazionali ed è alla 27esima posizione nella Top 50 Globale. E il mondo ascolta le canzoni di? Nella Top Songs Debut Global, ladelle ...

Da domenica, ore 2:45 del mattino, momento in cui è stata incoronata Angelina Mango vincitrice della della 74ª edizione del Festival di Sanremo , il ... (milleunadonna)

Qmusic Settimana 7-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia: I 10 brani musicali più ascoltati e visualizzati su Youtube in Italia durante l'ultima settimana. Il punto su new entry e classifica generale ...

Sanremo, le canzoni più ascoltate in Italia e i concerti sold out: Anche questa settimana Spotify ha svelato la sua Debut Global e nella top ten delle nuove release spiccano ben sette canzoni sbarcate in classifica direttamente da Sanremo 2024. Se a dominare la chart ...

Mahmood domina le classifiche dopo Sanremo: Dopo la conclusione del Festival di Sanremo, le posizioni ottenute durante l'evento sembrano contare poco. Questo è evidenziato dai numeri delle radio e delle piattaforme di streaming che stanno incor ...