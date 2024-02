Il Vicenza degli allenatori Cavinato e Minto è in caccia della Due soli punti conquistati in classifica costringono i biancorosso anni soccorsa in eliambulanza Ubriaco si schianta contro le auto

La classifica della auto più rubate: ecco i modelli a rischio, sorpresa tra i Suv (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempi duri in Italia per chi ha intenzione o necessità di comprare una nuova automobile. Al di là dei limiti imposti nei centri città, delle ZTL e di altri oneri previsti alla guida, a spaventare gli italiani è il boom di furti del nostro Paese registrati nel 2023: un +5% rispetto al 2022. Tra i modelli più “desiderati” ci sono ovviamente i Suv (oltre il 50% del totale dei furti. Solo 4 anni fa era il 33%) che, anche in termini di pezzi di ricambio, hanno un mercato sommerso notevole vista la loro diffusione. Campania, Lazio, Puglia e Lombardia le regioni più bersagliate, con oltre il 90% dei reati commessi. Non basta, evidentemente, dotare le auto di sistemi elettronici antifurto sofisticati e collegamenti gps diretti con le Forze dell'Ordine. L'escalation di auto rubate continua imperterrita. ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempi duri in Italia per chi ha intenzione o necessità di comprare una nuovamobile. Al di là dei limiti imposti nei centri città, delle ZTL e di altri oneri previsti alla guida, a spaventare gli italiani è il boom di furti del nostro Paese registrati nel 2023: un +5% rispetto al 2022. Tra ipiù “desiderati” ci sono ovviamente i Suv (oltre il 50% del totale dei furti. Solo 4 anni fa era il 33%) che, anche in termini di pezzi di ricambio, hanno un mercato sommerso notevole vista la loro diffusione. Campania, Lazio, Puglia e Lombardia le regioni più bersagliate, con oltre il 90% dei reati commessi. Non basta, evidentemente, dotare ledi sistemi elettronici antifurto sofisticati e collegamenti gps diretti con le Forze dell'Ordine. L'escalation dicontinua imperterrita. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Lautaro Martinez nella storia dell'Inter: 125 gol, ottavo posto all time: Grazie al gol del 2-0 contro la Salernitana, Lautaro Martinez ha mosso un altro passo in avanti nella storia dell'Inter. Per l'argentino si tratta infatti della 125esima rete in tutte ... SERIE A - La classifica provvisoria: Torino al nono posto, superato il Napoli: Il Torino, grazie al successo contro il Lecce, sale a quota 36 punti portandosi così al nono posto scavalcando il Napoli in attesa del match degli azzurri contro il Genoa. I pugliesi, invece, restano ... WRC | Rally di Svezia 2024, PS1-8: duello Lappi-Katsuta, Rovanperä e Tänak subito fuori: La tappa del venerdì è stata accompagnata da una fittissima e costante nevicata, ma le temperature rasenti lo zero hanno reso il fondo quasi impraticabile per le vetture destinate alle prime posizioni ...

Video di Tendenza