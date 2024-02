La chirurga estetica condannata dal Garante della Privacy | «Ha mostrato una rinoplastica senza il consenso del paziente»

Dvora Ancona, chirurga estetica di chiara fama, e la sua società David Srl sono state condannate a 8 mila euro di multa dal Garante della Privacy. Perché ha pubblicato il video di un uomo sul profilo Instagram per

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dvora Ancona,di chiara fama, e la sua società David Srl sono state condannate a 8 mila euro di multa dal. Perché ha pubblicato il video di un uomo sul profilo Instagram per raccontare un’operazione di chirurgiail suo permesso. Nel filmato di 34 secondi si vede Ancona impegnata in unanon chirurgica. Si scorge il volto dell’uomo operato. La società ha detto che la persona ha fornito ilscritto al trattamento dei dati e le lampade montate hanno fatto pensare che l’uomo non avesse nulla da obiettare. Ma secondo ilAncona e David srl avrebbero dovuto acquisire ildell’interessato. Ma così non è stato. E ...