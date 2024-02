La Cassazione boccia la richiesta di analisi dei reperti di Yara Gambirasio

La Cassazione boccia la richiesta di analisi dei reperti di Yara

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Lahato l'istanza dei legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di, che chiedevano di analizzare idell'indagine. Tra questi leggins, slip, scarpe, felpa e giubbotto della ragazza e il dna. Dunque agli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini resta, come già stabilito in precedenza, solo la possibilità di visionare ima non di analizzarli. "In attesa della lettura delle motivazioni per esprimere un giudizio ponderato, la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile al punto di farmi dubitare che la giustizia esista. Il potere vince sempre". Lo afferma l'avvocato Claudio Salvagni dopo la decisione delladi non ammettere l'dei ...