Ma venerdì 16 febbraio in diretta dal Foro Italico si parte dalla politica estera: 'La Casa Bianca svela i piani russi, vogliono attaccare i satelliti. A me interessa che non li attacchino mentre sto

“La Casa Bianca svela i piani russi, vogliono attaccare i satelliti. A me interessa che non li attacchino mentre sto guardando il tennis”: Fiorello show a VivaRai2! (Di venerdì 16 febbraio 2024) Archiaviato l’Aristonello, Fiorello è tornato nel suo glass di Viva Rai 2! al Foro Italico ed è stata una settimana piuttosto intensa, con rassegne stampa ricche e commentate con ironia assieme ai due complici Biggio e Casciari. Anche questo venerdi 16 febbraio, lo showman ha iniziao con il parlare di attualità. Alta tensione nella maggioranza, è scontro sul terzo mandato: “C’è il totonomi per chi prenderà il posto di Zaia: Carlo Conti, Bonolis, la Clerici o anche Cattelan”, ha sdrammatizzato lo showman. Non solo, spazio anche alla politica estera: “La Casa Bianca svela i piani russi, vogliono attaccare i satelliti. A me interessa che non li attacchino ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Archiaviato l’Aristonello,è tornato nel suo glass di Viva Rai 2! al Foro Italico ed è stata una settimana piuttosto intensa, con rassegne stampa ricche e commentate con ironia assieme ai due complici Biggio e Casciari. Anche questo venerdi 16 febbraio, loman ha iniziao con il parlare di attualità. Alta tensione nella maggioranza, è scontro sul terzo mandato: “C’è il totonomi per chi prenderà il posto di Zaia: Carlo Conti, Bonolis, la Clerici o anche Cattelan”, ha sdrammatizzato loman. Non solo, spazio anche alla politica estera: “La. A meche non li...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza