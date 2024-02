La capolista Civitanovese | in dubbio Becker

Domizi è in dubbio, gli ultimi accertamenti ai quali si dovrà La Civitanovese deve continuare a scendere in campo con la voglia di la Civitanovese capolista o la Maceratese in zona playout? Le

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Anche Pablorischia di saltare la gara contro il Montegranaro. Il trequartista argentino in forza allain questi giorni ha svolto degli allenamenti differenziati dovendo fare i conti con uno stiramento e la sua presenza in vista di domenica è del tutto in. Stessa situazione anche per il collega di reparto Andrea Bagnolo, che non si è ripreso dall’infortunio, mentre non è ancora rientrata la situazione relativa al 2006 Cesario Mangiacapre, al momento aggregato con la Juniores. Il giocatore non ha mai preso parte agli allenamenti di questa settimana, a quanto pare a causa di differenti vedute con la società. Tutto ok, invece, sul fronte Strupsceki, dopo il leggero affaticamento di Urbania. L’argentino sta bene ed è pronto per domenica quando i rivieraschi, primi a quota 39 punti e reduci dal successo di ...