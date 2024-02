La bonifica dell’Antonini Verso il quartiere sportivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Finalmente è partita ladall’amianto negli edifici dell’ex Cral Antonini a Mombello (nella foto), che dal 2020 sono stati ceduti in comodat d’uso al Comune di Limbiate, dalla Provincia di Monza e Brianza che ne è proprietaria. Un intervento atteso e indispensabile per poter proseguire con la riqualificazione delle strutture fatiscenti che compongono l’area ricreativa, un tempo a disposizione dei dipendenti dell’ospedale Antonini di Mombello. Si tratta di un bocciodromo, un teatro, campi da tennis, spogliatoi, chiosco, campo da calcio, che il Comune intende riqualificare in parte per poterli riaprire e rendere fruibili ai cittadini. Un’operazione sulla quale i gruppi d’opposizione di centrosinistra avevano in passato sollevato diverse perplessità, legate sia ai costi che il Comune dovrà sostenere, sia alle modalità con cui la Provincia e il Comune hanno ...