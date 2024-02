Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori della 11ª edizione dei Wedding Awards, i premi più prestigiosi del mondo wedding. Più di 74.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante riconoscimento. Stefania

La 11ª edizione dei Wedding Awards di Matrimonio.com premia i migliori professionisti del settore nuziale in Italia (Di venerdì 16 febbraio 2024) I Wedding Awards sono stati assegnati sulla base di più di 1 milione di recensioni delle coppie ?Matrimonio.com celebra la 11ª edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, a cui hanno partecipato le oltre 74.000 aziende che fanno parte della sua directory di professionisti. ?Il premio riconosce alle aziende delle diverse categorie del settore nuziale (banchetto, Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Isono stati assegnati sulla base di più di 1 milione di recensioni delle coppie ?.com celebra la 11ªdei prestigiosi premi, a cui hanno partecipato le oltre 74.000 aziende che fanno parte della sua directory di. ?Il premio riconosce alle aziende delle diverse categorie del(banchetto,

Advertising

Video di Tendenza