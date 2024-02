Klinsmann esonerato | è UFFICIALE | oltre all'Inter | dove ha giocato in Italia?

la federazione si aspettava di più La Korea Football Association (KFA) ha dichiarato venerdì di aver licenziato l'allenatore della nazionale Juergen Klinsmann dopo l'uscita in semifinale dalla Coppa

La Corea del Sud esonera Klinsmann: L'allenatore della Corea del Sud, Jurgen Klinsmann, è stato esonerato. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio coreana (Kfa), dopo la recente eliminazione della nazionale nelle semifinali della Coppa ...

