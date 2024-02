Klinsmann | è ufficiale | esonerato dalla Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladel Sud ha scelto di esonerare Jurgendopo la partecipazione in Coppa d’Asia, la federazione si aspettava di più La Korea Football Association (KFA) ha dichiarato venerdì di aver licenziato l’allenatore della nazionale Juergendopo l’uscita in semifinaleCoppa d’Asia e tra le critiche alla sua leadership. Il Comitato per le squadre nazionali, un organo consultivo della KFA, aveva raccomandato il licenziamento digiovedì, con il direttore tecnico della KFA Hwangbo Kwan che aveva affermato che c’erano «varie ragioni» per dubitare della sua capacità di esercitare la leadership sulla squadra.