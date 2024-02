Kiev | la battaglia di Avdiivka più difficile di Bakhmut

La battaglia di Avdiivka è in una fase "critica" e più difficile di quella di Bakhmut, durata mesi fino alla conquista della città ucraina da parte dell'esercito russo. Lo ha detto venerdì un portavoce

Ucraina-Russia, Nato pronta a una guerra lunga: aiuti a Kiev anche per il 2025: Un milione di droni per l'Ucraina. Per l'Alleanza non ci saranno grossi cambiamenti al fronte, neanche con l'arrivo della primavera: le previsioni ...

Kiev, in corso violenti combattimenti a Avdiivka: Violenti combattimenti sono in corso a Avdiivka, nel Donetsk: lo ha annunciato il generale che guida l'esercito ucraino nell'est del Paese, dove le truppe russe stanno da giorni accerchiando le forze ...