Kiev | in corso violenti combattimenti a Avdiivka

(Di venerdì 16 febbraio 2024)sono in, nel Donetsk: lo ha annunciato il generale che guida l'esercito ucraino nell'est del Paese, dove le truppe russe stanno da giorni accerchiando le forze ucraine. "All'interno della città si stanno svolgendo feroci battaglie", ha scritto sui social media Oleksandr Tarnavskiy. "Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per frenare il nemico", ha aggiunto. "Nuove posizioni sono state preparate e potenti fortificazioni sono indi preparazione, tenendo conto di tutti gli scenari possibili", ha aggiunto.

La battaglia di Avdiivka e le difficoltà ucraine: La battaglia di Avdiivka, nel Donbass, è cominciata quasi due anni fa, con l‘invasione su larga scala dell’ex repubblica sovietica da parte della Russia. La roccaforte ucraina, situata pochi km a nord ...

Esercito ucraino: “Neutralizzato un massiccio attacco a Kiev”. Oggi a Bruxelles il vertice dei ministri della Difesa dei Paesi Nato: Mentre negli Usa irrompe la “seria minacca alla sicurezza nazionale” rappresentata dalla militarizzazione dello spazio da parte della Russia e dalle sue “capacità nucleari”, il presidente russo Putin, ...

L'Ucraina riposiziona le truppe vicino ad Avdiivka: feroci combattimenti: L'Ucraina riposiziona le truppe vicino ad Avdiivka. Sono in corso feroci combattimenti tra la Russia e le forze armate di Kiev per il controllo della città e far arrivare i rifornimenti diventa sempre ...