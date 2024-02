Kazakhstan | la misteriosa fuga di metano | 127 000 tonnellate di gas nell’atmosfera “Ha inquinato come 717 000 auto per un anno”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 - Una immensadi gas, durata sei mesi, è stata nascosta al mondo dal. La fuoriuscita di gas si è verificata l'scorso in un remoto pozzo del paese, lo dimostrano nuove analisi svelate dalla Bbc. Secondo i nuovi dati almeno 127.000di gas sono finite nell'atmosfera, dallo scoppio e dal relativo incendio durato mesi. Una delle peggiori perdite di gas, seconda sola al sabotaggio del Nord Stream del 2022, quando delle esplosioni sottomarine hdistrutto due gasdotti che trasportavano il gas russo in Germania, il Nord Stream 1 e 2, liberando nell'atmosfera fino a 230.000di. Una grande perdita economica? No, ambientale: secondo l'Agenzia Internazionale ...