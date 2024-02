Kassandra Galindo Rodriguez | eliminata da MasterChef Italia 13 | “Ricomincio da me”

Credits: Sky Kassandra Galindo Rodriguez voto: 4,5 A furia di fare la pecora nera finisce che il gregge ti emargina. Tanto che nell'Invention Test nessuno dei vampiri la calcola e lei può cucinare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non è mai tardi per farsi sorprendere dalla vita., fresca di eliminazione da13 è stata davvero una rivelazione nella chiacchierata che abbiamo fatto. Legatissima alla sua nemesi Michela, alla quale è legata da amicizia e rispetto, pronta a lanciarsi in una vita nuova di zecca,ci è sembrata lontana anni luce dalla concorrente emotiva e a volte un po’ capricciosa che abbiamo visto nelle 10 serata del cooking show di Sky. È invece una giovane donna simpatica, brillante e con le idee molto chiare. La mia rinascitae Antonio nella prova esterna della 10.ma serata di13 (fonte: ufficio stampa SKY)Nata a Madrid, ma trasferitasi ina ...