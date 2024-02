(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladel torneo diA di, in questo inizio di, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose per i colori azzurri sui tatami ciprioti. Kata femminile individualeCarolina Amato è l’azzurra che fa più strada, in un torneo che comprende, fra le altre anche Elena Roversi, Giulia Marchetti, Carola Casale e Michela Rizzo.na supera la fase di pool eliminatoria fermandosi però ai ripescaggi contro l’egiziana Habiba Mousa. Kata maschile a squadre La squadra italiana parte bene battendo l’Uzbekistan, ma poi cede al Kuwait venendo confinata al torneo di ripescaggio dove, per arrivare al podio, dovràcercare di superare la Germania e poi la vincente del duello fra Svizzera e Repubblica Ceca. Kumite Femminile (-68 kg; + ...

Karate, Series A Larnaca 2024: l’Italia non riesce ad emergere nella prima giornata: La prima giornata del torneo di Series A di Larnaca, in questo inizio di 2024, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose per i colori azzurri sui tatami ciprioti. Kata femminile individuale ...

Meryl Streep is making an official return for 'Only Murders in the Building'- Season 4: Only Murders in the Building all through its first three seasons, has been one of the best shows on TV. The series on Hulu has several twists and turns, starring Steve Martin, and Selena Gomez. It has ...

NASCAR, tutti contro tutti per la Daytona 500. Hamlin riuscirà nel poker: Inizia questo week-end la stagione 2024 della NASCAR Cup Series con l'imprevedibile ed affascinante Daytona 500. Manca sempre meno alla prima delle trentasei tappe in programma, indubbiamente la compe ...