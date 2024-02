A vent'anni esatti da "The College Dropout", l'album di debutto di Kanye West, esce questo "Vultures 1", il primo di tre volumi del progetto musicale in collaborazione con Ty Dolla $ign. In realtà sembra siano passati almeno il doppio degli anni sia nella tormentata

Kanye West, esce 'VULTURES Volume 1': annunciati live in Italia a Milano e Bologna (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'annuncio ufficiale è laconico: YE e TY Dolla $ign vi invitano a celebrare 'VULTURES Volume 1' – A High Fidelity Audio Experience. A seguire le indicazioni per l'acquisto dei biglietti che sicuramente scatenerà i fan. D'Alessandro & Galli e Vivo Concerti portano, infatti, in Italia Kanye West in occasione della pubblicazione del nuovo album collaborativo 'VULTURES Volume 1', disponibile dallo scorso 8 febbraio. Instagram @sugarmusicpublishing Qualche rumors in merito al passaggio nel Belpaese dei due artisti era corso nelle settimane precedenti ma solo ora arriva la conferma. YE e TY Dolla $ign saranno, dunque, live in occasione di due concerti: 22 febbraio – Milano, Forum 24 febbraio – Casalecchio di Reno (BO), ...

