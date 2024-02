A vent'anni esatti da "The College Dropout", l'album di debutto di Kanye West, esce questo "Vultures 1", il primo di tre volumi del progetto musicale in collaborazione con Ty Dolla $ign. In realtà sembra siano passati almeno il doppio degli anni sia nella tormentata

Kanye West e Ty Dolla Sign in Italia per due listening party dell'album: saranno a Milano e Bologna (Di venerdì 16 febbraio 2024) Kanye West - oggi Ye - e Ye e Ty Dolla Sign terranno due listening party in Italia per lanciare il nuovo album Vultures Volume 1.

Un’altra accusa di plagio per Kanye West: Poco dopo lo sfogo di Ozzy Osbourne, che accusava il rapper di aver campionato senza il suo consenso un estratto della canzone “Iron Man” dei Black Sabbath, inserendolo in “Vultures”, un brano del suo ... Kanye West “a sorpresa” in Italia la prossima settimana: Ma sembra ormai sicuro che Kanye West si esibirà in due concerti nel nostro Paese, il prossimo 22 febbraio al Forum di Assago (Milano) ed il giorno successio all’Unipol Arena di Bologna. Lo scorso ... Kanye West, un nuovo rumor parla di due concerti in Italia per la prossima settimana: Il rapper dovrebbe suonare il 22 febbraio a Milano e il 24 a Bologna. Nel mentre 'Vultures 1' è tornato sui distributori digitali dopo essere stato rimosso ...

