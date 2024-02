Kanye West a Bologna | concerto all’Unipol Arena Data e biglietti

come il bacio tra Kanye West e Taylor Swift. L'ingresso è libero e gratuito. Sabato 3 febbraio, dalle ore 20 IAAD. Bologna, via Jacopo Barozzi 3/M arteficIAle I confini della nuova intelligenza tra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Dopo mesi di voci che lo volevano incon un mega evento all’Campovolo di Reggio Emilia, arriva l’annuncio: il famosissimo e discusso rapper americanosarà adi Casalecchio, per la precisione. Una delle due date in Italia: il 24 febbraio, preceduta dal 22 febbraio, al Forum di Assago. Il rapper americanoavrebbe dovuto esibirsi questo venerdìper l’evento, che non sarà un, ma un launch party, una “high fidelity audio experience”, come scritto sul comunicato stampa, saranno in vendita online da oggi alle 15 solo su Ticketone. ...