Kamala Harris all’Europa spaventata da Trump e Putin | «L’America non vi abbandonerà» L’affondo sulla Russia | «300mila morti in Ucraina»

La vicepresidente Usa, rivolgendosi all'Europa, Fallire - ha sottolineato Harris - sarebbe un ha concluso Kamala Harris durante il proprio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La numero 2 della Casa Biancaè l’ospite d’onore della prima giornata della Conferenzasicurezza di Monaco, che si apre a pochi giorni dalla minaccia di Donalddi abbandonare a se stessi gli alleati Nato (e l’, se i “suoi” Repubblicani bloccheranno al Congresso i nuovi aiuti militari) e nel giorno in cui dallaarriva la notizia della morte in carcere di Alexei Navalny. La vicepresidente Usa si carica sulle spalle la risposta a entrambe le notizie che hanno destato sgomento in Europa e in Occidente. «La Nato non è mai stata così forte e integrata come oggi», ribalta la visuale, ricordando come è sotto l’amministrazione Biden che l’Alleanza atlantica ha ripreso vigore, anche rispetto a chi solo pochi anni fa la condannava ...