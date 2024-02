Juventus | super colpo di Giuntoli | arriva gratis

Pallone fuori però dopo il colpo di testa dell'ex Spezia, che l'Inter se ne va, Milan in forma, crolla la Juventus Ieri alle 09:59 Serie A Bologna - Lecce 4 - 0, pagelle: Orsolini super, disastro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Lapuò piazzare a breve uncon Cristianomolto interessato a un campione che arriverebbe a parametro zero L’obiettivo a breve termine dellaè tornare subito alla vittoria già domani contro il Verona al Bentegodi. Tre partite senza vincere per i ragazzi di Massimiliano Allegri sono troppe, il distacco con l’Inter e aumentato e il Milan è a soltanto un punto di distanza. Certo, a fine anno verrà avviata una rivoluzione sul mercato che servirà ai bianconeri a essere più competitivi e soprattutto ad avere nuovi stimoli in diversi reparti. Cristianovorrebbe acquistare un centrocampista di qualità. Però poi ci sono le occasioni e quelle non bisogna lasciarsele scappare. Infatti, laa gennaio ha preso Tiago Djalo dal ...