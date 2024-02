Juventus | Conte al posto di Allegri | i bookmaker non hanno dubbi

la Juventus è scarsa che l'obiettivo deve essere il quarto posto e quella che è la rosa della Juventus attuale. Non sarà invece funziona! Vuoi copiare il 352? Guarda come lo faceva Antonio Conte.

(Di venerdì 16 febbraio 2024)aldi Massimiliano: isulla questione nonnessuno. Ecco quello che potrebbe succedere l’anno prossimo Il tempo di Massimilianoallanon è finito, anche perché il contratto del livornese scade tra un anno e mezzo – 30 giugno del 2025 – ed è anche bello pesante per le casse bianconere. Quindi, prima di cambiare, meglio fare i conti in tasca per capire se sia una spesa sostenibile. Di certo, dopo le ultime tre partite nelle quali i piemontesiraccolto un solo punto, si sta tornando a parlare in maniera importante della prossima stagione. E un cambio non è del tutto da escludere. Antonio(AnsaFoto) – Ilveggente.itVedremo ...

Le parole di Gianluigi Buffon , ex portiere della Juventus , sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli Al BSMT Gianluigi Buffon ha ... (calcionews24)

L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri ha dichiarato dopo la sconfitta in casa con l'Udinese nel posticipo di campionato... (calciomercato)

Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - Un punto in tre partite, la sconfitta nello scontro diretto contro l'Inter e soprattutto quella inaspettata lunedì ... (liberoquotidiano)

La Juventus è in crisi e continuano a circolare voci sul futuro di Massimiliano Allegri . I bianconeri sono reduci dalla clamorosa sconfitta ... (calcioweb.eu)

SERIE A - Verona-Juventus: il riscatto bianconero passa dai gol di Vlahovic, in quota Allegri vede di nuovo i tre punti: Un punto in tre partite rende sempre più complessa la rimonta scudetto della Juventus, ora a -7 dall’Inter capolista, ma i bianconeri devono obbligatoriamente tornare ai tre punti anche per respingere ...

Mbappé via dal Psg, l'Equipe: "Catastrofe per la Ligue 1, ma era ora": La partenza della stella assoluta della telenovela della Ligue 1, come riporta l'Equipe, solleverà la questione di cosa resterà del Psg.

Quello che Conte non dice: la Serie A non è l'unica opzione: Amici, appassionati di grande calcio…inizia oggi la mia collaborazione con calciomercato.com. Abbiamo scelto di chiamarla `Top Class` perchè è un`espressione.