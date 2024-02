L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Verona. In relazione un possibile nuovo incarico in panchina per Antonio Conte ha commentato: 'Non so

Juventus, Allegri: "A Verona conterà l'attenzione ai dettagli. Tutti a disposizione" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Torino, 16 febbraio 2024 – Un punto in tre partite, due sconfitte consecutive. Che la Juventus non stia attraversando un bel momento, è palese. Così come è chiara la necessità di invertire immediatamente la rotta, già a partire dalla trasferta a Verona. "Abbiamo rivisto le prestazioni delle ultime tre partite. Bisogna lavorare, perché non va bene aver raccolto solo un punto in casa in due partite: non sono state negative, anche dati alla mano - è il commento in conferenza stampa di Massimiliano Allegri - Quello su cui bisogna lavorare insieme è l’atteggiamento, soprattutto nell’attenzione ai dettagli: alla fine contro l’Udinese siamo stati puniti per un episodio su un calcio piazzato e non si può prendere questi gol". Tutti a disposizione Secondo il tecnico ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Torino, 16 febbraio 2024 – Un punto in tre partite, due sconfitte consecutive. Che lanon stia attraversando un bel momento, è palese. Così come è chiara la necessità di invertire immediatamente la rotta, già a partire dalla trasferta a. "Abbiamo rivisto le prestazioni delle ultime tre partite. Bisogna lavorare, perché non va bene aver raccolto solo un punto in casa in due partite: non sono state negative, anche dati alla mano - è il commento in conferenza stampa di Massimiliano- Quello su cui bisogna lavorare insieme è l’atteggiamento, soprattutto nell’ai: alla fine contro l’Udinese siamo stati puniti per un episodio su un calcio piazzato e non si può prendere questi gol".Secondo il tecnico ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza