Juve | sgambetto al Milan | che colpo dalla Premier

un aiutino ci sarà anche l'Inter facendo un ulteriore sgambetto a la Lazio dovette subire una cocente rimonta da parte del Milan, E alla gara successiva batteranno la Juve portandosi a - 3. Sì

(Di venerdì 16 febbraio 2024), Cristiano Giuntoli ci prova: cheal! Pronto ilinLeague. Mentre la stagione si avvia verso una fase finale davvero avvincente, l’occhio è sempre rivolto al futuro ed il mercato che verrà. In casantus si sta pensando seriamente a quella che sarà anche la nuova direzione tecnica: la permanenza di Max Allegri è tutt’altro che scontata, e qualora dovesse andare via allora sarà compito della dirigenza andare a formare una rosa che possa fare al caso del nuovo allenatore, chiunque egli sia. Il club, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, non andrà ad esonerare Allegri ma potrebbe essere lo stesso allenatore a decidere di fare un passo indietro, al netto dell’ultimo anno di contratto che lo legherebbe ancora alla Vecchia Signora. ...

Gabbia ritrova il Rennes, col Villarreal fece lo sgambetto: da quel momento i francesi non hanno mai perso | OneFootball: . Ecco come andò Il difensore del Milan Gabbia ritrova il Rennes nella sfida di Europa League: infatti il giocatore ha già giocato in questa stagione contro i francesi. Indossava la maglia del Villarr ...

Thiago Motta allenerà una big Cucciari sicuro: «Merita il salto, gli va data un’opportunità»: L’allenatore Alessandro Cucciari ha parlato a TMW Radio analizzando il futuro di Thiago Motta, spesso accostato alla panchina del Milan. PAROLE – «Ed è stato un grande campione che ha vissuto ambienti ...

Inter, Thuram: 'Lautaro, ridi! Mio fratello è più forte di me, dormo 14 ore al giorno per raggiungere Benzema': Inter, Thuram: 'Lautaro, ridi! Mio fratello è più forte di me, dormo 14 ore al giorno per raggiungere Benzema' ...