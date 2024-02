Juve | i convocati di Allegri per il Verona | torna un big in attacco

La lista dei convocati di Massimiliano Allegri per Hellas Verona - Juventus di sabato pomeriggio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Massimiliano, allenatore dellantus, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro ilMassimiliano, allenatore dellantus, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro il, con il tecnico bianconero che potrà nuovamentere ad utilizzare Dusan Vlahovic in. Ecco l’elenco ufficiale. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin Difensori: Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi C., Nonge Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr.

