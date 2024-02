Jurgen Teller alla Triennale E poi il genio di Walter Albini

A ciò si aggiungono le attività legate alla comunicazione e Tra gli eventi culturali della settimana, la mostra Jurgen Teller, i

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da una parte la moda, dall’altra la storia della moda.Milano Fashion Week, oltre alle passerelle ci sono stile, emozione, ispirazione, fotografia e racconto. Tra gli eventi più attesi c’è la mostra sulle immagini didi Milano, voluta dal suo presidente Stefano Boeri e promossa da Saint Laurent, maison francese presieduta da Francesca Bellettini che ha come direttore creativo il bravo Anthony Vaccarello. ’I need to live’, il titolo della personale diche resta aperta fino al primo aprile e che avrà il suo clou sabato 24. La mostra, già allestita al Grand Palais Éphémère a Parigi, ripercorre la carriera diesponendo molti suoi lavori, immagini subito riconoscibili, nuove serie fotografiche, video e ...

Da Pharrell a Sofia Coppola, Marc Jacobs lancia una capsule per i suoi 40 anni di moda: Il designer coinvolge friends ed ex collaboratori per la creazione di una limited edition che ripercorre i quattro decenni di storia di successo della label. L’annuncio arriva con un post su Instragra ...

Nient'altro che la vita, l'intervista a Juergen Teller: Non si fa imbrigliare dai generi, accetta i rischi, coglie l'attimo. Juergen Teller, in mostra a Milano con i need to live, dice di saper tradurre in fotografia solo ciò di cui ha esperienza. E sogna ...