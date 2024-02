Judo | Grand Slam | Odette Giuffrida argento nei 52 kg a Baku

Si apre con la splendida medaglia d'argento di Odette Giuffrida il Grand Slam di judo in corso a Baku. In Azerbaijan la campionessa azzurra sale sul secondo gradino del podio nella categoria riservata alle atlete fino ai 52 kg, dopo essere stata sconfitta nella

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 feb. – (Adnkronos) –inaugura in maniera positiva l?ottenimento del pass individuale per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sui tatami della National Gymnastics Arena di(Azerbaijan), teatro del secondostagionale, laka capitolina ha chiuso al secondo posto nei -52 kg. Beneficiaria di un bye all?esordio, la fuoriclasse azzurra si è aggiudicata in scioltezza la pool C grazie alle vittorie sulla kazaka Tolganay Abeuova e sulla cipriota Sofia Asvesta, sconfitte rispettivamente per somma di ammonizioni e per ippon. In semifinale, poi, è arrivato il successo per waza-ari contro la spagnola Ariane Toro Soler, propedeutico per l?accesso all’ultimo atto. Qui, in un match all’insegna dell’equilibrio, ha prevalso l’uzbeka Diyora Keldiyorova, riuscita ad imporsi grazie al waza-ari siglato a meno di due minuti dal termine della contesa. Hanno completato il podio, infine, la suddetta Toro Soler e l’ungherese Roza Gyertyas. Persi tratta del 17° podio della carriera nei, tornei in cui può vantare ben cinque vittorie, oltre a quattro secondi posti e otto terzi posti. L'articolo CalcioWeb.