Judo | Grand Slam Baku 2024 | Odette Giuffrida è argento nei -52 kg Medaglia n°27 nell’IJF World Tour

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si apre con la splendidad’diildiin corso a. In Azerbaijan la campionessa azzurra sale sul secondo gradino del podio nella categoria riservata alle atlete fino ai 52 kg, dopo essere stata sconfitta nella finale per l’oro dall’uzbeka Diyora Keldiyorova, brava a mettere a segno il wazari della vittoria. La 29enne romana – che oggi ha festeggiato lain carriera nel– in precedenza aveva sconfitto Tolganay Abeuova nell’incontro di apertura, poi la cipriota Sofia Asvesta e la spagnola Ariane Toro Soler in semifinale. Nelle altre gare di giornata arrivano i settimi posti di Andrea ...

Judo: la nazionale italiana annuncia i primi sei atleti che andranno alle Olimpiadi di Parigi 2024: Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Alice Bellandi, Manuel Lombardo e Christian Parlati le prime scelte della Fijlkam ...