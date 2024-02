Judo | Giuffrida torna sul podio ed è seconda al Grand Slam di Baku! Buon 7° posto per Piras e Carlino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si apre con un bilancio tutto sommato positivo per l’Italia ildi Baku 2024 dopo una prima giornata in cui è arrivato subito une altri due piazzamenti di rilievo che fanno ben sperare in vista della lunga volata olimpica verso i Giochi di Parigi. L’acuto odierno è stato firmato da Odette, ottimanella categoria -52 kg dopo il recente passo falso di Bercy che aveva messo fine alla striscia record di 16 top3 consecutive negli. La 29enne romana ha rispettato la sua testa di serie n.2 del seeding, raggiungendo in scioltezza la finale dopo aver sconfitto nell’ordine la kazaka Tolganay Abeuova (hansoku make), la cipriota Sofia Asvesta (ippon) e la spagnola Ariane Toro Soler (waza-ari) senza andare mai al Golden Score. Nell’atto conclusivo la due volte ...