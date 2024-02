Jose Mourinho rivela che gli è stato offerto il lavoro con l’Inghilterra ma ha rifiutato

José Mourinho si concedere ai microfoni del podcast 'Five' di Rio Ferdinand, partendo dall'addio alla Poi rivela: ' Ho rifiutato grandi opportunità, la prima è stata dal Portogallo, tre anni prima

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Notizia fresca giunta in redazione:hato di averl’incarico connel 2007, prima che venisse nominato Fabio Capello. Lazione è arrivata sul canale YouTube di Rio Ferdinand, FIVE, quando achiesto di esprimere la sua opinione sull’annoso dibattito tra Steven Gerrard, Frank Lampard e Paul Scholes. Lui ha risposto: “Avrei potuto essere l’allenatore della loro Nazionale. Ce l’avevo lì sul tavolo.” E quando gli èchiesto perché avesse, ha detto: “Perché ho sempre avuto unin nazionale come qualcosa che non mi sarebbe piaciuto. Era il 2007-2008 e il signor (Fabio) Capello ottenne l’incarico....

Mourinho: «Inter, vera rivale è la Juventus non il Milan! Ricordo…»: José Mourinho è tornato a parlare della suo periodo all’Inter. Il tecnico portoghese, in un’intervista rilasciata al canale YouTube di Rio Ferdinand individua nella Juventus la vera rivale dell’Inter ...

MOU, Anno sabbatico Mi deprime. Voglio lavorare: Jose Mourinho non vuole sentir parlare di anni sabbatici perché gli dà la depressione e senza lavoro non si diverte. Lo ha detto parlando del suo futuro sul canale You Tube ...

Mourinho: "Non so cosa farò in futuro. Gli anni sabbatici mi deprimono": Josè Mourinho, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al canale Youtube FIVE in cui ha parlato del suo futuro dopo l'esonero dalla panchina giallorossa. Ecco le ...