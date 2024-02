Jo Squillo derubata di tre valigie a Roma | «In quei bagagli tanto della mia vita | pronta a ricomprare tutto»

La cantante Jo Squillo ha subito il furto di tre valigie a Roma nei giorni scorsi. E oggi in un'intervista al Corriere della Sera fa un appello per ritrovare le cose care che si trovavano nel bagaglio: "Guardate i

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La cantante Joha subito il furto di trenei giorni scorsi. E oggi in un’intervista al CorriereSera fa un appello per ritrovare le cose care che si trovavano nelo: «Guardate i miei ultimi post su Instagram, da Sanremo, da Apricena in Puglia, dall’Aquila, dove ero stata in tournée. Lì ci sono tutti i vestiti che mi hanno rubato: uno anni trenta con paillette, quello vintage di Versace, tre abiti da sera di Elisabetta Franchi. E poi quello che mi ha regalato Giorgio Armani e una borsa di Gucci. Se qualcuno li trova, sonoa ricomprarmeli». Laneidice che «dentroc’eramia ...