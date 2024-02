Jennifer Lopez pubblica il nuovo disco This is me…Now

Amadeus e 'Sanremo' su tutta la proposta dell'ammiraglia pubblica 482 milioni e 16,6% e 'Verissimo', che ha schierato Jennifer 482 milioni e 16,6% e 'Verissimo', che ha schierato Jennifer Lopez, si

(Di venerdì 16 febbraio 2024) insieme a un film ispirato alla musica Il tanto atteso capitolo musicale diIsinizia oggi, 16 febbraio 2024, con l’uscita di unalbum completo e di un film ispirato alla musica. L’uscita diIs, il primo album in studio delladopo quasi un decennio, celebra l’anniversario dell’album gemellois Me…Then, completando un percorso durato 20 anni. L’album, scritto e prodotto da JLo e Rogét Chayed – con Angel, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK tra gli altri – mescola senza sforzo R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip-hop combinati con la sua voce emotiva, ed è il suo più onesto e personale.is Me… Now: A Love Story è una ...

Jennifer Lopez racconta in un'intervista di presentazione del suo progetto "This is me...now", di aver sempre saputo che Ben Affleck fosse l'uomo ... (fanpage)

La recensione di This Is Me...Now: A Love Story , il progetto legato al album di Jennifer Lopez non è un vero film, ma una raccolta di video (e di ... (movieplayer)

Intervistata da Zane Lowe per Apple Music, la popstar torna con la mente alle nozze saltate nel 2004: «Non eravamo abbastanza maturi in quel senso, ... (vanityfair)

Jennifer Lopez torna con nuovo disco: "This Is Me...Now" che diventa anche un film: Il tanto atteso capitolo musicale di Jennifer Lopez “This Is Me...Now” inizia il 16 febbraio 2024, con l’uscita di un nuovo album completo e di un film ispirato alla musica. “This Is Me...Now” è il ...

Il ritorno di Jennifer Lopez: fuori il nuovo album “This Is Me...Now”: This Is Me...Now”, il nuovo album in studio di Jennifer Lopez, è uscito oggi dopo quasi 10 anni di attesa. Insieme è stato rilasciato il film “This Is Me...Now: A Love Story”.

Musica, fuori il nuovo album “This Is Me…Now” di Jennifer Lopez: Roma, 16 feb. (askanews) – Il tanto atteso capitolo musicale di Jennifer Lopez This Is Me…Now inizia oggi, 16 febbraio 2024, con l’uscita di un nuovo album completo e di un film ispirato alla musica.