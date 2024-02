Allora e ora. Due capitoli della vita di Jennifer Lopez a 22 anni di distanza l'uno dall'altro. E' appena uscito 'This Is Me Now', nono album dell'artista newyorkese, una sorta di follow up di 'This Is Me Then', pubblicato nel 2002.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, perché annullarono le nozze nel 2003? (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’uscita di This Is Me… Now: A Love Story, il documentario di Prime Video che riepiloga la sua carriera, ha permesso a Jennifer Lopez di discutere dopo molti anni, a freddo e senza reticenze, di uno dei momenti più difficili della sua esistenza; la chiacchieratissima rottura con Ben Affleck, a un passo dal matrimonio, nel 2003. Un’inaspettata svolta che lasciò molti fan interdetti, anche se il tempo ha dimnostrato di saper guarire anche le ferite più profonde; i due, infatti, dopo quasi vent’anni dalla separazione, sono tornati insieme, e ora sono felicemente sposati (dal 2022). Ospite di un podcast per Apple, Lopez inizia la camminata sul viale dei ricordi precisando un piccolo dettaglio rimasto per molti anni frainteso: “Abbiamo annullato il matrimonio nel 2003, ma non ci siamo ... Leggi tutta la notizia su cinemaserietv (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’uscita di This Is Me… Now: A Love Story, il documentario di Prime Video che riepiloga la sua carriera, ha permesso adi discutere dopo molti anni, a freddo e senza reticenze, di uno dei momenti più difficili della sua esistenza; la chiacchieratissima rottura con Ben, a un passo dal matrimonio, nel. Un’inaspettata svolta che lasciò molti fan interdetti, anche se il tempo ha dimnostrato di saper guarire anche le ferite più profonde; i due, infatti, dopo quasi vent’anni dalla separazione, sono tornati insieme, e ora sono felicemente sposati (dal 2022). Ospite di un podcast per Apple,inizia la camminata sul viale dei ricordi precisando un piccolo dettaglio rimasto per molti anni frainteso: “Abbiamo annullato il matrimonio nel, ma non ci siamo ...

