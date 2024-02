Jason Bourne 6 | Matt Damon | Spero che sia fantastico

Matt Damon è Jason Bourne Iniziata nel 2002 con The Bourne Identity , la saga è incentrata un uomo che soffre di amnesia e che cerca di sfuggire ai suoi assassini mentre tenta di riacquistare la

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha svelato dei promettenti aggiornamenti sul sesto capitolo di, che sarà diretto da Edward Berger.6 riceve un aggiornamento promettente da. L'attore ha dichiarato che è in corso lo sviluppo del prossimo capitolo del franchise e che il regista Edward Berger sta sviluppando un'idea per la trama del film. Sono passati più di sette anni dall'uscita dell'ultimo film su, che ha visto il ritorno didopo che in TheLegacy il protagonista principale era stato interpretato da Jeremy Renner. Durante un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert,ha fornito per la prima ...