Jannik Sinner | In Corsa per la Gloria a Rotterdam

(Di venerdì 16 febbraio 2024), il campione in carica degli Australian Open 2024, è pronto a lasciare il segno all'ABN AMRO Open di. Il torneo, che si svolge dal 12 al 18 febbraio, vedecome testa di serie numero uno e pronto ad affrontare una sfida di rilievo fin dal primo round contro Botic van de

Nuovo forfait per Daniil Medvedev , che ha deciso di saltare anche il torneo ATP 250 di Doha, in programma sul cemento della capitale del Qatar dal ... (oasport)

Pochi problemi a Rotterdam per Jannik Sinner dove ha battuto in tre set il francese Monfils : 6-3, 3-6, 6-3. Una partita iniziata e finita bene per ... (fanpage)

Jannik Sinner batte anche Gael Monfils ed infila la dodicesima vittoria consecutiva in incontri ufficiali tra Coppa Davis (in occasione delle Finals ... (oasport)

Jannik Sinner si appresta a disputare i quarti di finale degli ABN AMRO Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Rotterdam , sul ... (oasport)

Roma, 16 febbraio 2024 – Nonostante le numerose defezioni, in primis quella del campione in carica Daniil Medvedev, si sapeva che l’ATP 500 di ... (sbircialanotizia)

Tennis, Medvedev conferma il forfait a Doha, Sinner "vede" il sorpasso: Danil Medvedev non scendera' in campo a Doha, ora e' ufficiale. E Jannik Sinner vede aumentare le sue possibilita' di sorpasso al terzo posto della classifica Atp. Il tennista russo, battuto dall'azzu ...

Sinner terzo in classifica Atp: la scelta di Medvedev potrebbe cambiare tutto: ROMA - Jannik Sinner vede il terzo posto della classifica Atp. Daniel Medvedev non scenderà in campo a Doha, scelta ufficiale. Il tennista russo, battuto dall'azzurro nella finale degli Australian Ope ...

Pronostici tennis Atp Rotterdam, Sinner-Raonic: azzurro verso la semifinale nelle quote di Betflag: Prosegue spedita la marcia di Jannik Sinner al torneo Atp di Rotterdam. L’azzurro scende oggi in campo per i quarti di finale e affronta il canadese Raonic, veterano del circuito con un grande passato ...