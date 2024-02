In Abruzzo si terrà la quinta tappa e dunque sarà proprio nel da Sud a Nord Italia, per fare felici per tutti i fan delle GoalShouter Segui la tua squadra del con la nuova app GS Scarica

Italia, la quinta squadra in Champions è più vicina: fuga nel ranking Uefa (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Dopo la prima settimana di coppe europee, l'Italia consolida il primo posto nel ranking Uefa il che potrebbe significare la quinta squadra in Champions League. Complice le vittorie di Lazio e Milan e il pareggio della Roma, infatti, l'Italia allunga rispetto alla Germania e all'Inghilterra. L'Italia, inoltre, è anche l’unica insieme alla Francia tra le top federazioni ad avere ancora tutte le sue squadre in corsa: Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta. Fondamentale che le nostre squadre facciano più strada possibile. La classifica 2023-2024 1) Italia: 14.714 punti (un posto aggiuntivo in Champions) 2) Germania: 13.928 punti (un posto aggiuntivo in ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 febbraio 2024 – Dopo la prima settimana di coppe europee, l'consolida il primo posto nelil che potrebbe significare lainLeague. Complice le vittorie di Lazio e Milan e il pareggio della Roma, infatti, l'allunga rispetto alla Germania e all'Inghilterra. L', inoltre, è anche l’unica insieme alla Francia tra le top federazioni ad avere ancora tutte le sue squadre in corsa: Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta. Fondamentale che le nostre squadre facciano più strada possibile. La classifica 2023-2024 1): 14.714 punti (un posto aggiuntivo in) 2) Germania: 13.928 punti (un posto aggiuntivo in ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza