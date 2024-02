Israele | raid nell’ospedale a sud di Gaza Netanyahu | «Due Stati? Non è tempo di regali ai palestinesi»

Almeno 12 persone sono morte ieri in seguito a un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Nuseirat , nel centro della Striscia di Gaza . Lo ... (quotidiano)

DIRETTA Israele - continuano colloqui su ostaggi : raid dal Libano

DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)