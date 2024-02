afferma in un incontro alla Knesset con media e parlamentari di Non finirà con Israele". L'impegno per le donne è bipartisan: Tal Mandiamo centinaia di camion di aiuti umanitari in Gaza per

Israele, media: centinaia palestinesi lavorano a muro con Gaza (Di venerdì 16 febbraio 2024) centinaia di lavoratori palestinesi provenienti dalla Cisgiordania stanno lavorando in Israele per contribuire a costruire una nuova barriera lungo il confine con la Striscia di Gaza, nonostante il Gabinetto per la sicurezza israeliano gli abbia vietato di farlo: lo riferisce il sito di notizie Ynet, citando le testimonianze di soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) schierati nella zona. Ynet afferma che gli operai palestinesi sono impegnati in lavori di ingegneria sulle brecce della recinzione, danneggiata in decine di punti all'inizio della guerra contro Hamas. Il Ministero della Difesa israeliano ha risposto alle indiscrezioni affermando che solo quattro palestinesi stanno lavorando al progetto, specificando di assumere appaltatori "in conformità con le linee guida di ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024)di lavoratoriprovenienti dalla Cisgiordania stanno lavorando inper contribuire a costruire una nuova barriera lungo il confine con la Striscia di, nonostante il Gabinetto per la sicurezza israeliano gli abbia vietato di farlo: lo riferisce il sito di notizie Ynet, citando le testimonianze di soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) schierati nella zona. Ynet afferma che gli operaisono impegnati in lavori di ingegneria sulle brecce della recinzione, danneggiata in decine di punti all'inizio della guerra contro Hamas. Il Ministero della Difesa israeliano ha risposto alle indiscrezioni affermando che solo quattrostanno lavorando al progetto, specificando di assumere appaltatori "in conformità con le linee guida di ...

Centinaia di lavoratori palestinesi provenienti dalla Cisgiordania stanno lavorando in Israele per contribuire a costruire una nuova barriera lungo il confine con la Striscia di Gaza, nonostante il ... Hai salvato un nuovo articolo: Le notizie di venerdì 16 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Il presidente Usa ha ribadito al premier israeliano l'opposizione degli Stati Uniti ad un attacco a Rafah «senza tutele ... Gaza, 12 morti in raid Israele su campo profughi di Nuseirat: Almeno 12 persone sono morte ieri in seguito a un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo rende noto un portavoce dell'ospedale dei Martiri di Al ...

