"Israele me*da come Daesh". Il comizio della vergogna di Chef Rubio | GUARDA (Di venerdì 16 febbraio 2024) "I palestinesi sono considerati subumani dalle persone suprematiste che occupano quella terra. Israele non esiste, è una colonia di insediamento. Non è uno Stato, non è una democrazia. È un regime di apartheid etnocratico e teocratico. Daesh è lo Stato Islamico. Nel 2018 la Knesset, il parlamento israeliano, ha decretato che Israele è uno Stato ebraico. Stessa mer*a, stessa roba. Bisogna dirlo". Così Chef Rubio davanti al liceo Ripetta di Roma, a proposito del conflitto a Gaza tra Israele e Hamas. L'istituto artistico del centro della Capitale aveva negato un incontro dentro la scuola per dibattere sulla questione palestinese e gli studenti hanno deciso di riunirsi comunque nel cortile davanti all'ingresso con Rubio.

