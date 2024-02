Israele | le manganellate fisiche in piazza e quelle censorie in tv palesano un’enorme difficoltà del potere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sede Rai di Napoli, martedì 13 febbraio. Ci sono anch’io, insieme ad alcune centinaia di persone. In presidio. Contro l’asservimento della tv pubblica alla propaganda e ai desiderata israeliani. Uno striscione: “RAI: Radio Televisione Israeliana”. E per rivendicare un servizio pubblico che faccia il suo lavoro. Che racconti, cioè, la verità del genocidio israeliano a Gaza. Ad accoglierci, però, prima che i vertici RAI, troviamo ledegli agenti di polizia. Botte, contusioni, colpi in testa. Quella sanguinante di una sindacalista del Si Cobas, rimbalzata su tutti i media, è l’immagine della giornata. La questione è che non si tratta solo di una giornata. Ledi Napoli non possono essere derubricate a episodio eccezionale, casuale. Magari sfortunato. Seguono, infatti, i fermi e le denunce di lunedì 12 febbraio a Roma contro nove ...